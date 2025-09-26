У Кейна 18 (15+3) очков в 8 матчах сезона за «Баварию». Форвард с пенальти и с игры забил «Вердеру»
Харри Кейн совершил 18 результативных действий в 8 матчах сезона.
Сегодня нападающий «Баварии» отметился дублем в матче «Вердером» (3:0, второй тайм) в 5-м туре Бундеслиги. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Англичанин забил с пенальти на 45-й минуте встречи и с игры на 65-й.
Теперь на счету футболиста 15 забитых мячей и 3 результативных паса в 8 матчах текущего сезона за мюнхенский клуб.
Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
