Лапорта о присутствии Хави на предвыборном мероприятии Фонта: «Я не удивлен. Они уже пересекались в прошлом»

Жоан Лапорта: не удивило присутствие Хави на мероприятии Фонта.

Жоан Лапорта отреагировал на посещение Хави предвыборного мероприятия Виктора Фонта .

17 ноября прошла презентация группы Nosaltres («мы» на каталанском – Спортс’‘) – движения, которое возглавляет кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт, ранее неоднократно критиковавший нынешнего главу клуба Жоана Лапорту. На мероприятии он представил свою предвыборную программу.

Одним из гостей стал бывший главный тренер «Барселоны» Хави , возглавлявший команду во время президентства Лапорты.

«Меня не удивило присутствие Хави. Он уже пересекался с Виктором Фонтом в прошлом», – сказал Лапорта в интервью El Món a RAC 1.

Также президент «Барсы» высказался о сроках проведения выборов.

«Мы должны провести их между 15 марта и 15 июня. Мы пока изучаем. Времени еще достаточно. Хочу решить это как можно скорее.

Есть причины проводить их в марте, есть причины проводить их в июне, пока не решено. Чтобы это как можно меньше влияло на клуб – одна из мотиваций правления. Есть срок кампании, установленный Уставом. Мы надеемся, что вред будет минимальным», – добавил Лапорта.