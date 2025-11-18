  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта о присутствии Хави на предвыборном мероприятии Фонта: «Я не удивлен. Они уже пересекались в прошлом»
11

Лапорта о присутствии Хави на предвыборном мероприятии Фонта: «Я не удивлен. Они уже пересекались в прошлом»

Жоан Лапорта: не удивило присутствие Хави на мероприятии Фонта.

Жоан Лапорта отреагировал на посещение Хави предвыборного мероприятия Виктора Фонта

17 ноября прошла презентация группы Nosaltres («мы» на каталанском – Спортс’‘) – движения, которое возглавляет кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт, ранее неоднократно критиковавший нынешнего главу клуба Жоана Лапорту. На мероприятии он представил свою предвыборную программу. 

Одним из гостей стал бывший главный тренер «Барселоны» Хави, возглавлявший команду во время президентства Лапорты. 

«Меня не удивило присутствие Хави. Он уже пересекался с Виктором Фонтом в прошлом», – сказал Лапорта в интервью El Món a RAC 1. 

Также президент «Барсы» высказался о сроках проведения выборов.

«Мы должны провести их между 15 марта и 15 июня. Мы пока изучаем. Времени еще достаточно. Хочу решить это как можно скорее.

Есть причины проводить их в марте, есть причины проводить их в июне, пока не решено. Чтобы это как можно меньше влияло на клуб – одна из мотиваций правления. Есть срок кампании, установленный Уставом. Мы надеемся, что вред будет минимальным», – добавил Лапорта. 

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22477 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХави
Виктор Фонт
logoЖоан Лапорта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола о лучших моментах в «Барселоне»: «Первый титул с 6:2 в гостях у «Реала» и финал ЛЧ в 2011-м»
вчера, 16:46
Рафинья вернулся в общую группу «Барселоны». Вингер не играет с конца сентября
вчера, 16:31
Главные новости
Митрофанов о словах Путина про качество судейства: «РФС видит потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов. Это повысит доверие к судейству в долгосрочной перспективе»
9 минут назад
Леонардо: «Мбаппе надо было продать в 2021-м, потому что он хотел уйти. Нельзя упрашивать игрока остаться. И если вы заплатили за футболиста, то не можете его просто так отпускать»
12 минут назад
Мбаппе полетел в Дубай, а не в Мадрид, покинув сборную Франции. Форвард «Реала», которому диагностировали воспаление голеностопа, был там несколько дней и посетил падел-клуб
19 минут назад
Бубнов возглавил бы «Динамо»: «У меня бы Царь, Шалимов и Кобелев были. Гусева с Паршивлюком не было бы – не тот уровень. За год мы игрочков подкупим, из академии возьмем, выстроим игру»
24 минуты назад
Хакими признан футболистом года в Африке. Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко обошел Салаха и Осимхена
35 минут назад
Собрали все 322 клуба из 20 европейских лиг. Сколько сможете назвать?
42 минуты назадТесты и игры
Черданцев о «Динамо»: «Личка был в одном очке от чемпионства – уволим и возьмем другого, кто сделает лучше. Хорошо, но кого вы берете? Какие аргументы перевесили в пользу Карпина?»
50 минут назад
Директор «Филадельфии» Таннер якобы говорил, что «женщинам не место в мужском футболе», чернокожих называл «недолюдьми», неподобающе трогал коллегу. МЛС возобновила расследование
57 минут назад
Защитник «Зенита» Вега интересен «Ривер Плейт» (Legalbet)
58 минут назад
Адейеми ведет переговоры с «МЮ» и «Интером». Вингер решил уйти из «Боруссии»
сегодня, 19:35
Ко всем новостям
Последние новости
Ловчев о Карпине: «Средний тренер. Бело-голубые провалились, уволить надо было раньше. В «Динамо», «Спартаке» должны быть выдающиеся специалисты, их задача – чемпионство»
39 минут назад
Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом» до 2030 года. Соглашение подпишут после продления Салиба (Фабрис Хокинс)
сегодня, 19:21
Мариано об Эндрике: «Если он уйдет и будет игроком старта, это лучшее, что может с ним случиться. Он сможет доказать свою ценность и вернуться в «Реал»
сегодня, 19:09
Антони о голе в стиле Месси: «Лионель – пример для подражания для меня, я всегда восхищался его игрой. Его история невероятна, его уважают все»
сегодня, 18:59
В «Кристал Пэлас» считают, что только «Ливерпуль» может попытаться купить Гехи в январе. «Бавария», «Реал» и «Барса» предпочитают бесплатный трансфер летом (Sky Sports)
сегодня, 18:55
«Динамо» должен возглавить тренер, готовый сделать их чемпионом. Иностранный или российский – нет большой разницы, все заждались трофея». Точилин о тренере для бело-голубых
сегодня, 18:43
Защитник «Эльче» Чуст: «Мы способны обыграть «Реал», команда уверена в себе. Добьемся хорошего результата, если будем играть в свой футбол и получать удовольствие»
сегодня, 18:35
Артета о Гвардиоле: «Он был моим героем как игрок. Работа с ним – одно из лучших решений. Моя должность в «Арсенале» – его огромная заслуга»
сегодня, 18:24
Сенников о Баринове: «Либо «Локомотив» предлагает очень хороший контракт, либо его надо продавать зимой. Но если еще и Батракова потеряют, бороться за чемпионство нереально»
сегодня, 17:55
Защитник Жилмостных о переходе в костромской «Спартак»: «Меня все отговаривали. С женой написали знакомой, она разложила на таро. Сказала: «В Костроме – новые открытия!»
сегодня, 17:44