Лапорта о присутствии Хави на предвыборном мероприятии Фонта: «Я не удивлен. Они уже пересекались в прошлом»
Жоан Лапорта отреагировал на посещение Хави предвыборного мероприятия Виктора Фонта.
17 ноября прошла презентация группы Nosaltres («мы» на каталанском – Спортс’‘) – движения, которое возглавляет кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт, ранее неоднократно критиковавший нынешнего главу клуба Жоана Лапорту. На мероприятии он представил свою предвыборную программу.
Одним из гостей стал бывший главный тренер «Барселоны» Хави, возглавлявший команду во время президентства Лапорты.
«Меня не удивило присутствие Хави. Он уже пересекался с Виктором Фонтом в прошлом», – сказал Лапорта в интервью El Món a RAC 1.
Также президент «Барсы» высказался о сроках проведения выборов.
«Мы должны провести их между 15 марта и 15 июня. Мы пока изучаем. Времени еще достаточно. Хочу решить это как можно скорее.
Есть причины проводить их в марте, есть причины проводить их в июне, пока не решено. Чтобы это как можно меньше влияло на клуб – одна из мотиваций правления. Есть срок кампании, установленный Уставом. Мы надеемся, что вред будет минимальным», – добавил Лапорта.