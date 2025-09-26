Министр спорта Израиля заявил, что работает вместе с Нетаньяху, чтобы предотвратить отстранение футбольных команд
Об этом рассказал министр культуры и спорта страны Мики Зоар.
Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома организации.
Зоар заявил, что «работает вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Израильской футбольной ассоциации Израиля Моше Зуаресом, чтобы заблокировать этот шаг».
«Правильный шаг сейчас – действовать ответственно по отношению к профессиональным организациям и не делать заявлений, и именно так действуют все стороны, участвующие в процессе. Мы подробнее выскажемся об этом вопросе позднее», – сказал министр.
