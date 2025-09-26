Глава палестинской федерации: «Россию отстранили через несколько часов, а Израилю позволено продолжать совершать преступления против нашей футбольной семьи. Двойные стандарты»
Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома организации.
Президент Палестинской футбольной ассоциации и Палестинского олимпийского комитета Джибриль Раджуб заявил, что на следующей неделе пообщается с главой УЕФА Александером Чеферином и президентом МОК Кирсти Ковентри. При этом он не уверен, что сможет встретиться с ними физически – во вторник Израиль закрыл пограничный переход между Западным берегом реки Иордан и Иорданией.
«Я считаю, что израильтянам не следует разрешать участвовать в каких-либо матчах, независимо от того, проводятся ли они под эгидой УЕФА или ФИФА. Израиль нарушил принципы, ценности и устав ФИФА. Поэтому я считаю, что к Израилю должны быть применены санкции. Я надеюсь, что УЕФА будет следовать духу устава.
Санкции должны исходить от УЕФА и ФИФА. Они обязаны защищать свои собственные законы и уставы.
Это двойные стандарты со стороны президента ФИФА – отстранить Россию через несколько часов, в то время как Израилю позволено продолжать нарушать права и совершать преступления против палестинской футбольной семьи», – заявил Раджуб в интервью норвежскому каналу TV2.
