Глава палестинской федерации: «Россию отстранили через несколько часов, а Израилю позволено продолжать совершать преступления против нашей футбольной семьи. Двойные стандарты»

Палестина намерена добиваться отстранения Израиля от соревнований.

Ранее сообщалось , что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома организации.

Президент Палестинской футбольной ассоциации и Палестинского олимпийского комитета Джибриль Раджуб заявил, что на следующей неделе пообщается с главой УЕФА Александером Чеферином и президентом МОК Кирсти Ковентри. При этом он не уверен, что сможет встретиться с ними физически – во вторник Израиль закрыл пограничный переход между Западным берегом реки Иордан и Иорданией.

«Я считаю, что израильтянам не следует разрешать участвовать в каких-либо матчах, независимо от того, проводятся ли они под эгидой УЕФА или ФИФА. Израиль нарушил принципы, ценности и устав ФИФА. Поэтому я считаю, что к Израилю должны быть применены санкции. Я надеюсь, что УЕФА будет следовать духу устава.

Санкции должны исходить от УЕФА и ФИФА. Они обязаны защищать свои собственные законы и уставы.

Это двойные стандарты со стороны президента ФИФА – отстранить Россию через несколько часов, в то время как Израилю позволено продолжать нарушать права и совершать преступления против палестинской футбольной семьи», – заявил Раджуб в интервью норвежскому каналу TV2.

Госдеп США: «Мы будем работать над тем, чтобы пресечь любые попытки отстранить Израиль от участия в ЧМ-2026»