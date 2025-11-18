Налог на дополнительных иностранцев в заявке предложил ввести Черчесов. Тренер «Ахмата» за сохранение лимита «как инструмента защиты внутреннего рынка»
Черчесов предложил ввести плату за дополнительных иностранцев в заявке.
Станислав Черчесов на встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым предложил ввести налог на дополнительных легионеров в заявке.
«Станислав Черчесов предложил сохранять лимит как инструмент защиты внутреннего рынка – ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке, который будет рассчитываться исходя из позиции клуба в турнирной таблице по итогам сезона: чем выше, тем больше цена», – говорится в пресс-релизе.
Минспорту предложили ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ – не более двух специалистов в штабе (РИА Новости)
На встрече с Дегтяревым присутствовали Черчесов, Семин, Газзаев и Гершкович. Предложения по лимиту на легионеров и иностранных тренеров будут «тщательно изучены»
