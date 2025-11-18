  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Налог на дополнительных иностранцев в заявке предложил ввести Черчесов. Тренер «Ахмата» за сохранение лимита «как инструмента защиты внутреннего рынка»
34

Налог на дополнительных иностранцев в заявке предложил ввести Черчесов. Тренер «Ахмата» за сохранение лимита «как инструмента защиты внутреннего рынка»

Черчесов предложил ввести плату за дополнительных иностранцев в заявке.

Станислав Черчесов на встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым предложил ввести налог на дополнительных легионеров в заявке.

«Станислав Черчесов предложил сохранять лимит как инструмент защиты внутреннего рынка – ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке, который будет рассчитываться исходя из позиции клуба в турнирной таблице по итогам сезона: чем выше, тем больше цена», – говорится в пресс-релизе.

Минспорту предложили ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ – не более двух специалистов в штабе (РИА Новости)

На встрече с Дегтяревым присутствовали Черчесов, Семин, Газзаев и Гершкович. Предложения по лимиту на легионеров и иностранных тренеров будут «тщательно изучены»

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22304 голоса
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
лимит на легионеров
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
Министерство спорта России
деньги
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
На встрече с Дегтяревым присутствовали Черчесов, Семин, Газзаев и Гершкович. Предложения по лимиту на легионеров и иностранных тренеров будут «тщательно изучены»
вчера, 13:37
Минспорту предложили ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ – не более двух специалистов в штабе (РИА Новости)
вчера, 12:58
Экс-тренеры сборной России предложили Минспорту ужесточить лимит до 8-9 легионеров в заявке и ввести налог на дополнительных иностранцев (РИА Новости)
вчера, 12:28
Главные новости
Тренер «Нарта» – фанатам «Севастополя» перед игрой с их конкурентами: «Вас на критикуете, а лучше рот закрыть. Если мы вдруг захотим в отпуск пораньше, вам не видать 1-го места»
6 минут назад
Федор Смолов: «Крикнул судье: «#### ты свистишь там, клоун». Желтую не дали. Миранчук через 15 минут кричит: «###, реф, ты чего?» – а ему: «Да #### ты свой рот открыл, на!»
40 минут назад
Бубнов о уровне сборной России: «Нас Украина порвет в Москве. И нас порвет Грузия с Кварацхелией. С такой игрой и нулевым тренером мы не попали бы на ЧМ-2026»
сегодня, 18:30
Роналду выложил фото с Трампом: «Спасибо, что тепло приняли меня и мою будущую жену. Я готов внести свой вклад, чтобы вдохновлять новые поколения на строительство будущего»
сегодня, 18:16Фото
Сакки об Италии: «Сборной нужно проснуться! У игроков Серии А не может быть таких грубых ошибок, как против Норвегии. Так мы точно далеко не уедем»
сегодня, 18:10
Уэйн Гретцки: «Только «Тоттенхэм» подарил мне футболку за всю мою жизнь – c ошибкой в фамилии»
сегодня, 17:59Фото
Леонардо ушел из «ПСЖ» из-за продления контракта с Мбаппе: «Там были условия, на которые я не был согласен. Килиан остался потому, что он парижанин, дело не в деньгах, но он хотел в «Реал»
сегодня, 17:47
Дуайт Йорк: «Арсенал» сделает то, что делает всегда, и не выиграет АПЛ. Артета постарается победить сразу во всех турнирах, может возникнуть хаос, и «Ман Сити» знает, что надо делать»
сегодня, 17:31
Путин о судействе в футболе: «Там есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание»
сегодня, 16:59
Семин о словах Бубнова о «никому не нужной сборной»: «Сборная России – национальное достояние, это всегда звучит гордо. Сейчас непростой период, но совсем скоро мы вернемся»
сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом» до 2030 года. Соглашение подпишут после продления Салиба (Фабрис Хокинс)
11 минут назад
Мариано об Эндрике: «Если он уйдет и будет игроком старта, это лучшее, что может с ним случиться. Он сможет доказать свою ценность и вернуться в «Реал»
23 минуты назад
Антони о голе в стиле Месси: «Лионель – пример для подражания для меня, я всегда восхищался его игрой. Его история невероятна, его уважают все»
33 минуты назад
В «Кристал Пэлас» считают, что только «Ливерпуль» может попытаться купить Гехи в январе. «Бавария», «Реал» и «Барса» предпочитают бесплатный трансфер летом (Sky Sports)
37 минут назад
«Динамо» должен возглавить тренер, готовый сделать их чемпионом. Иностранный или российский – нет большой разницы, все заждались трофея». Точилин о тренере для бело-голубых
49 минут назад
Защитник «Эльче» Чуст: «Мы способны обыграть «Реал», команда уверена в себе. Добьемся хорошего результата, если будем играть в свой футбол и получать удовольствие»
57 минут назад
Артета о Гвардиоле: «Он был моим героем как игрок. Работа с ним – одно из лучших решений. Моя должность в «Арсенале» – его огромная заслуга»
сегодня, 18:24
Сенников о Баринове: «Либо «Локомотив» предлагает очень хороший контракт, либо его надо продавать зимой. Но если еще и Батракова потеряют, бороться за чемпионство нереально»
сегодня, 17:55
Защитник Жилмостных о переходе в костромской «Спартак»: «Меня все отговаривали. С женой написали знакомой, она разложила на таро. Сказала: «В Костроме – новые открытия!»
сегодня, 17:44
Аленичев о работе в «Спартаке»: «Рассмотрю предложение, если оно поступит. Кахигао сказал, что при нем будут только иностранные тренеры»
сегодня, 17:26