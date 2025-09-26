Константин Генич: «Болельщики в России повернуты на заговорах – думают, что в матчах «Зенита» и «Оренбурга» все понятно. Это приводит к недоверию и мыслям, что ставить на РПЛ – зашквар»

Константин Генич считает токсичной футбольную аудиторию в России.

– Пользователи «РБ» пишут нам в комментариях, что ставить на РПЛ – зашквар. «Только дураки ставят на РПЛ». Почему так?

– Потому что не верят. Надеюсь, я никого не обижу, но футбольная аудитория в нашей стране мне представляется максимально токсичной.

Очень мало позитива, когда мы говорим про наш футбол. Везде теории заговора, везде судейские скандалы. Этого тренера убрать, Мажича снять, эти комментаторы не устраивают, поставьте других. Все это создает очень негативную атмосферу вокруг нашего футбола, к сожалению.

Как правило, любая студия и любой проект так или иначе построены на критике: тренер выбрал неправильный состав, игрок не туда побежал, арбитр не так свистнул, а комментатор не так отработал и за кого-то болел. Этого купили, этого продали, все не так и поэтому доверия не очень много.

Люди думают, что если играют «Зенит» и «Оренбург», то здесь все ясно и понятно. Сейчас «Зенит» точно три очка возьмет. А если вдруг какая-то осечка, например, и «Зенит» проигрывает 1:3 [в сентябре 2023-го] – ну, видимо, это какая-то долгая, длинная схема.

И вот болельщики на этом повернуты: на заговорах, на каких-то инсинуациях и закулисных играх. Это все вырабатывает недоверие и приводит к мысли, что ставить на РПЛ – зашквар.

Но на самом деле РПЛ очень непредсказуемая лига. Очень. Вот ты смотришь на афишу матча «Балтика» – «Зенит» и думаешь: ну, где вот этот двухсотмиллионный состав – и где «Балтика» Андрея Талалаева? У них [калининградцев] кроме эмоций, кроме давления ничего толком нет.

Казалось бы, выйдет Максим Глушенков, накрутит, плюнет, забьет. Не он, так Луис Энрике. А что мы видим на выходе? 0:0. Чемпионат России максимально непредсказуемый, я его обожаю. И я бы не сказал, что ставить на РПЛ – это какой-то зашквар, – заявил комментатор «Матч ТВ».

