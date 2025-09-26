Генич о работе с Карпиным на «Матч ТВ»: «Спорная дрессировка, кому-то вообще не заходила. Но интересно. Он призывал всегда оставлять место для сомнения: «возможно», «показалось»

Константин Генич высказался о работе с Валерием Карпиным на «Матч ТВ».

– На мой взгляд, лучшее, что было на «Матч ТВ» – это Валерий Карпин, его аналитика и работа с комментаторами. Будешь парировать?

– Парировать я точно не буду, потому что я где-то с тобой соглашусь. Не могу сказать, что это было лучшее время, но то, что Валерий Георгиевич задал новые стандарты – это факт.

«Тотальный разбор» пользовался хорошим спросом и стал брендовой программой, которую было интересно смотреть. Во-первых, он все объяснял доступным языком, во-вторых, сам готовил все эти моменты – они заставляли задуматься и чуть иначе взглянуть на ту или иную ситуацию.

– Каким Карпин запомнился в роли главного редактора футбольных трансляций?

– Это была такая спорная дрессировка, кому-то она вообще не заходила. Но это как минимум было интересно.

Карпин собирал нас, останавливал какой-то момент в видео и говорил: «Вот здесь комментатор сказал, что неточная передача игрока с фланга. Но почему же она неточная? Игрок делал хорошую, правильную передачу, но соперник надежно сыграл в обороне и выбил мяч». Он призывал нас всегда оставлять время и место для сомнения: «возможно», «показалось», «я допускаю». И у него были честные отношения с комментаторами.

Когда ты хорошо работаешь, ты получаешь хорошее назначение. А если отработал неважно, посиди на скамейке запасных и поработай на каких-то левых матчиках, – сказал комментатор «Матч ТВ ».