Николай Валуев выступил за отстранение израильских команд от турниров УЕФА.

«Мое мнение: Израиль не имеет права выступать в международных соревнованиях», – сказал депутат Государственной думы РФ и бывший боксер.

«Англикосы всегда были обычными флибустьерами – жадными, наглыми, без границ в средствах достижения целей. А цель их – гибель России и ее истории». Валуев о переименовании трофея Яшина

УЕФА примет решение по Израилю на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома (The Times)