Депутат Валуев: «Израиль не имеет права выступать в международных соревнованиях»
Николай Валуев выступил за отстранение израильских команд от турниров УЕФА.
«Мое мнение: Израиль не имеет права выступать в международных соревнованиях», – сказал депутат Государственной думы РФ и бывший боксер.
«Англикосы всегда были обычными флибустьерами – жадными, наглыми, без границ в средствах достижения целей. А цель их – гибель России и ее истории». Валуев о переименовании трофея Яшина
УЕФА примет решение по Израилю на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома (The Times)
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?66504 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
