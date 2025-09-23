Гурцкая о «Спартаке» и выборе состава: «Мне кажется, пишутся шарики с именами. Должны играть Барко и Жедсон – они могут спасти любую ситуацию»

Тимур Гурцкая предположил, что состав «Спартака» выбирается с помощью шариков.

Напомним, в матче 9-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Крылья Советов» (2:1) тренеры красео-белых сделали двойную замену на 37-й минуте, а затем и в перерыве.

«Как выбирается состав «Спартака»? Мне кажется, пишутся шарики с именами.

Должны гарантированно играть Барко и Жедсон , потому что они могут спасти любую ситуацию, а остальные…Никакого принципа и объяснений, почему выбирается такой состав, нет», – заявил в эфире «Это футбол, брат!» футбольный агент Гурцкая .

Тренер «Спартака» Сакич о 2:1 с «Крыльями»: «Станкович определял состав, а решения в матче мы принимали сами. Не всегда можно перевернуть игру, но ребята проявили характер»