Тренер «Спартака» Сакич о 2:1 с «Крыльями»: «Станкович определял состав, а решения в матче мы принимали сами. Не всегда можно перевернуть игру, но ребята проявили характер»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич оценил волевую победу над «Крыльями Советов».

«Спартак» дома обыграл «Крылья » (2:1) в 9‑м туре Мир РПЛ .

– Хочу отдать должное и поздравить команду с победой. Не всегда можно перевернуть игру. Но сегодня ребята проявили характер.

– Адиев сказал, что «Спартак» находится в поиске схемы и игры. Почему затянулся этот поиск и сколько еще нужно времени?

– Неоднократно говорил, что конкретные цифры и названия схемы не так важны. Важно то, какие задачи получают игроки в матче. Все зависит от этого. Нужно много времени, чтобы все объяснить.

Мы часто используем схемы с четырьмя защитниками, сегодня вышли с такой же. Дмитриев на позиции крайнего защитника? Мы проигрывали, нужны были замены более атакующего плана. Отсюда такие замены.

– Маркиньоса увозили с поля. Что с ним?

– Точно не знаем. Надеюсь, что там просто сводило мышцу и не более того.

– Были замены на 37‑й минуте. Ваше решение? И состав на игру – ваше решение или Станковича?

– Мы готовились к матчу, главный тренер был с нами, и он определял состав. Но вы знаете, что во время матча нельзя общаться с тренером. Все решения в игре мы принимали сами.

– Почему была замена Мартинса? Он не готов физически?

– Да, замена Мартинса была из‑за того, что он физически не был готов. Он пока не может набрать форму, есть определенные проблемы. Но он полностью отдается, мы ему очень благодарны.

Я бы добавил, что такая же ситуация была и у Алекса [Джику], и у Литвинова и у Зобнина. Они все еще на в лучшей физической форме. Но они сделали то, что мы от них просили, – сказал Сакич, заменяющий дисквалифицированного на месяц Деяна Станковича.