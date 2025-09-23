Семин о «Спартаке»: «Чтобы Станкович играл в спартаковский футбол – нужно возвращать Романцева. Все валят на Деяна – надо всем посмотреть на себя»

Юрий Семин дал комментарий относительно игры «Спартака».

Команда тренера Деяна Станковича набрала 15 очков в 9 матчах.

«Сегодня «Спартак » такой же, каким был и раньше: команда на пятом месте, впереди есть клубы посильнее. Вот и все.

Чтобы Станкович играл в настоящий спартаковский футбол – нужно снова возвращать Романцева . Тогда хотя бы начнут играть. Олег Иванович будет сидеть на скамейке – и результат уже будет не хуже!

У Станковича за спиной много завоеванных трофеев, серьезная работа. Может быть, ему просто не хватает времени. В «Спартаке» же всем нужно посмотреть на себя. Сейчас все валят на одного Станковича.

Но ведь именно вы его брали: знали о его заслугах, видели его эмоциональность, понимали, как он тактически работает в других командах.

Возьмите ответственность на себя – и окажите ему помощь», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин .