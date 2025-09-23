Дмитрий Аленичев: «Должно произойти чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Ставлю 5%. Поведение Станковича плохо влияет на команду»

Дмитрий Аленичев оценил в пять процентов возможность чемпионства «Спартака» в РПЛ.

Красно-белые набрали 15 очков в 9 матчах Мир РПЛ и занимают 6-е место в таблице.

– Как вам «Спартак» на старте сезона?

– «Спартак» играет нестабильно. Все мы понимаем, что поведение Деяна Станковича тоже очень плохо влияет на команду, на коллектив, на результаты, это даже не обсуждается.

Я вообще оптимист по жизни, очень часто вспоминаю прошлогоднюю осень в исполнении «Спартака», как провел осень Манфред Угальде, который забивал очень много. Мне бы хотелось, чтобы Ливай Гарсия, купленный за 20 млн евро, этой осенью сыграл так же, как Угальде, который забил 17 мячей в чемпионате.

Хочется, чтобы «Спартак» показал такую же игру осенью, как в прошлом году, чтобы Гарсия сыграл так же, как Угальде. Все тогда говорили, жаль, что заканчивается осенняя часть, если бы тогда чемпионат продолжился, «Спартак» был бы на ходу.

Последние результаты не радуют. Я присутствовал на игре в Кубке России с «Ростовом», нанес символический удар, сказал, что, наверное, я не фартовый. Потому что «Спартак» опять проиграл.

– Рано ли хоронить шансы на чемпионство?

– Должно произойти какое-то чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Но я верю, что борьбу «Спартак» навяжет.

– Старт РПЛ. Что расстроило, что порадовало?

– Расстроил «Спартак», наш любимый клуб. Удивили слабые старты от «Динамо» и «Зенита» в плохом смысле.

В хорошем плане удивили «Локомотив», «Балтика». «Краснодар» в этом году доказывает, что прошлая победа в чемпионате была не случайной.

Как я уже сказал, что «Спартак» вряд ли, ставлю 5% из 100, что «Спартак» станет чемпионом.

Но не сбрасывал бы со счетов «Зенит», что именно эта команда составит конкуренцию «Краснодару», – сказал бывший главный тренер «Спартака » Дмитрий Аленичев .