Мостовой о Станковиче: «Три дня полоскали, что его удалили на месяц: «Ой, боже!» Какой «боже», ребята? Играют футболисты, какая разница, сидишь ты на скамейке или наверху?»
Александр Мостовой считает влияние тренера на матч несущественным.
«Станковича три дня полоскали, что его удалили на месяц: «Ой, боже!»
Какой «боже», ребята? Играют футболисты, какая разница, сидишь ты внизу на скамейке или сидишь наверху?» – спросил бывший полузащитник «Спартака».
Станковича забанили на месяц – пропустит пять матчей. Без права обжалования
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
