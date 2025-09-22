Мостовой о Станковиче: «Три дня полоскали, что его удалили на месяц: «Ой, боже!» Какой «боже», ребята? Играют футболисты, какая разница, сидишь ты на скамейке или наверху?»

Александр Мостовой считает влияние тренера на матч несущественным.

«Станковича три дня полоскали, что его удалили на месяц: «Ой, боже!»

Какой «боже», ребята? Играют футболисты, какая разница, сидишь ты внизу на скамейке или сидишь наверху?» – спросил бывший полузащитник «Спартака ».

Станковича забанили на месяц – пропустит пять матчей. Без права обжалования