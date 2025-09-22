Мостовой о борьбе Нино и Кривцова перед голом «Зенита»: «Защитник играет на опережение в мяч, че ты падаешь? Ну, задели тебя, ничего – это футбол, че ты хотел?»

Александр Мостовой оценил борьбу Нино и Никиты Кривцова перед голом «Зенита».

«Зенит » обыграл «Краснодар» (2:0) в 9-м туре Мир РПЛ . Перед голом Максима Глушенкова на 60-й минуте Нино Мота и Кривцов вступили в верховую борьбу. «Быки» посчитали, что бразилец сфолил на их игроке.

– [Арбитр Сергей] Карасев справился. Я не знаю, почему «Краснодар » так возмущен. Что там было?

– Я думаю, «Краснодар» будет под микроскопом смотреть эпизод с пропущенным голом, – сказал Роман Шаронов.

– Ну там ничего не было.

– 100%.

– Там обычная борьба.

– Ничего не было? – спросил ведущий Антон Ванюшов.

– Да нет, конечно. Человек ростом 190 см выпрыгивает и борется. Вообще ничего не было. Кто там падает?

– Кривцов.

– Тоже ростом 185 см. Че ты падаешь? Ну, задели тебя. Ну, ничего. Это футбол, че ты хотел?

– Судья в моменте должен определить – был локоть или нет. На стоп-кадрах мы много чего может увидеть, – сказал Шаронов.

– А, да. Руку здесь (на плече – Спортс’‘) увидеть, локоть. А в динамике – ты выпрыгиваешь и борешься с защитником. Ты че?

Идет борьба, здоровый защитник выпрыгивает, играет на опережение. Что тут такого? Он же не в него играет, а играет в мяч. Тот стоит, а этот на скорости выбивает, – сказал экс-полузащитник «Спартака» Мостовой в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортс’‘ .