Мостовой о борьбе Нино и Кривцова перед голом «Зенита»: «Защитник играет на опережение в мяч, че ты падаешь? Ну, задели тебя, ничего – это футбол, че ты хотел?»
«Зенит» обыграл «Краснодар» (2:0) в 9-м туре Мир РПЛ. Перед голом Максима Глушенкова на 60-й минуте Нино Мота и Кривцов вступили в верховую борьбу. «Быки» посчитали, что бразилец сфолил на их игроке.
– [Арбитр Сергей] Карасев справился. Я не знаю, почему «Краснодар» так возмущен. Что там было?
– Я думаю, «Краснодар» будет под микроскопом смотреть эпизод с пропущенным голом, – сказал Роман Шаронов.
– Ну там ничего не было.
– 100%.
– Там обычная борьба.
– Ничего не было? – спросил ведущий Антон Ванюшов.
– Да нет, конечно. Человек ростом 190 см выпрыгивает и борется. Вообще ничего не было. Кто там падает?
– Кривцов.
– Тоже ростом 185 см. Че ты падаешь? Ну, задели тебя. Ну, ничего. Это футбол, че ты хотел?
– Судья в моменте должен определить – был локоть или нет. На стоп-кадрах мы много чего может увидеть, – сказал Шаронов.
– А, да. Руку здесь (на плече – Спортс’‘) увидеть, локоть. А в динамике – ты выпрыгиваешь и борешься с защитником. Ты че?
Идет борьба, здоровый защитник выпрыгивает, играет на опережение. Что тут такого? Он же не в него играет, а играет в мяч. Тот стоит, а этот на скорости выбивает, – сказал экс-полузащитник «Спартака» Мостовой в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортс’‘.