Мостовой о 2:0 с «Краснодаром»: «Зенит» заслужил победу, у них состав сильнее. Если бы не было лимита, и Дуглас, и другие иностранцы бы играли»

Александр Мостовой считает, что игру «Краснодара» определяют именно футболисты.

Накануне «быки» дома уступили «Зениту» (0:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ .

– У «Краснодара» только одна победа над «Зенитом» в последних четырех играх при Мусаеве. Как вы думаете, с чем это связано?

– Ну давайте так. Что вы сюда с Мусаевым опять? Играют футболисты «Краснодара ». Не будь там Мусаева, с другим бы проиграли. Правильно? Какая разница?

Мусаев себе обеспечил, как я говорю, жизнь еще лет на пять точно, выиграв с «Краснодаром», с этими футболистами чемпионат. Поэтому тут проиграли футболисты. Мусаев здесь ни при чем.

– То есть, получается, у «Зенита» просто сильнее состав?

– Мы всегда говорили, что есть «Зенит» и все остальные. У «Зенита» состав сильнее. «Зенит» посильнее Краснодара. Хотя, я говорю, что до тех моментов в первые 25 минут матча – нет.

«Краснодар» же в том чемпионате стал чемпионом в первый раз за всю историю, да? Когда они заявляли, что у них все русские и воспитанники – лозунг был такой на протяжении 10 лет, – то они выше пятого места не поднимались. Как только команда стала состоять из одних сильных иностранцев, они стали чемпионами. И сейчас то же самое.

Мы сегодня видим состав и той, и другой команды. Это просто лимит вносит свои коррективы. А если бы не было лимита, то, поверьте мне, и Дуглас бы играл, и другие иностранцы бы играли. Понимаете, да? Поэтому я говорю, что паспорт в футбол не играет, играют живые люди. Если ты сильнее, то будешь играть. Какая разница, какой ты национальности? Так что «Зенит» заслужил победу.

И опять вы увидите эту интригу, о которой я говорил в начале чемпионата, после первого тура. Вы увидите перед зимней паузой, где будет «Зенит», где будет «Спартак», где будет «Динамо». Они поднимутся, – сказал бывший полузащитник «Спартака » Мостовой.

После девяти туров «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России с 19 очками. «Зенит» набрал 16 баллов и поднялся на 4-е место.