10 бразильцев вышли в старте «Краснодара» и «Зенита» – это рекорд чемпионатов России
Матч «Краснодара» и «Зенита» поставил рекорд по числу бразильцев на поле.
На игру 9-го тура Мир РПЛ в стартовом составе команды вышло 10 уроженцев Бразилии: четверо в «Краснодаре» (Жубал, Витор Тормена, Дуглас Аугусто, Виктор Са), шестеро в «Зените» (Густаво Мантуан, Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Педро, Луис Энрике).
Это рекорд чемпионатов России по числу легионеров от одной страны в старте на матч. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году в игре «Ростсельмаш» – «Черноморец»: тогда в старте вышло 9 украинцев.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?7868 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Цифроскоп»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости