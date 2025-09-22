10 бразильцев вышли в старте «Краснодара» и «Зенита» – это рекорд чемпионатов России

Матч «Краснодара» и «Зенита» поставил рекорд по числу бразильцев на поле.

На игру 9-го тура Мир РПЛ в стартовом составе команды вышло 10 уроженцев Бразилии : четверо в «Краснодаре » (Жубал , Витор Тормена , Дуглас Аугусто, Виктор Са), шестеро в «Зените» (Густаво Мантуан, Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Педро, Луис Энрике).

Это рекорд чемпионатов России по числу легионеров от одной страны в старте на матч. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году в игре «Ростсельмаш» – «Черноморец»: тогда в старте вышло 9 украинцев.