Мостовой о том, что «Зенит» и «Динамо» «больше всех страдают от судейства»: «3-4 тура назад «Спартак» говорил то же самое, и это было правдой. Конкретно против «Зенита» никто не работает»
Александр Мостовой высказался о судействе в Мир РПЛ.
«Конкретно против «Зенита» никто не работает. Судейство просто в этом сезоне выглядит плохо. Семак сказал, что «Зенит» и «Динамо» больше всех страдают от судейства. Конечно, это не так. Три-четыре тура назад «Спартак» говорил то же самое. И это было правдой. В конкретных случаях ошибки всегда будут.
В матче с «Краснодаром» «Зенит» лишний раз подтвердил, что является претендентом на чемпионство. А такие команды, как «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, будут преследовать его. Надо радоваться, что последние годы после первого круга мы не говорим о том, что «Зенит» – чемпион», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
