4

Дешам про «Золотой мяч» Дембеле: «Он заслужил. Это очень хорошо для французского футбола»

Дидье Дешам поздравил Усмана Дембеле с завоеванием «Золотого мяча».

Вчера 28-летнему вингеру «ПСЖ» и сборной Франции в Париже вручили приз лучшему футболисту мира.

«Я поделился с Усманом некоторыми личными соображениями. Я поздравил его – это прекрасный вечер для него. Он этого заслуживает.

Это очень хорошо для французского футбола – он игрок сборной Франции. Его успех – это и успех Франции благодаря тому, чего Усман добился в своей карьере и конкретно с «ПСЖ».

Он человек с невероятно сильным характером», – сказал главный тренер сборной Франции Дешам.

А ведь Дембеле отстраняли от команды еще в середине сезона. Теперь он король с «Золотым мячом»

Все итоги «Золотого мяча»: Витинья в топ-3, Рафинья – 5-й. У Айтаны третья награда подряд

«Золотой мяч»: Дембеле – по делу, но заслужили и другие. Колонка Лукомского

30 фактов про Усмана Дембеле. Обладателя «Золотого мяча»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?46043 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: L’Équipe
logoУсман Дембеле
logoЗолотой мяч
logoДидье Дешам
logoСборная Франции по футболу
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
