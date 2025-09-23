Дешам про «Золотой мяч» Дембеле: «Он заслужил. Это очень хорошо для французского футбола»

Дидье Дешам поздравил Усмана Дембеле с завоеванием «Золотого мяча».

Вчера 28-летнему вингеру «ПСЖ » и сборной Франции в Париже вручили приз лучшему футболисту мира.

«Я поделился с Усманом некоторыми личными соображениями. Я поздравил его – это прекрасный вечер для него. Он этого заслуживает.

Это очень хорошо для французского футбола – он игрок сборной Франции. Его успех – это и успех Франции благодаря тому, чего Усман добился в своей карьере и конкретно с «ПСЖ ».

Он человек с невероятно сильным характером», – сказал главный тренер сборной Франции Дешам.

