Дешам про «Золотой мяч» Дембеле: «Он заслужил. Это очень хорошо для французского футбола»
Дидье Дешам поздравил Усмана Дембеле с завоеванием «Золотого мяча».
Вчера 28-летнему вингеру «ПСЖ» и сборной Франции в Париже вручили приз лучшему футболисту мира.
«Я поделился с Усманом некоторыми личными соображениями. Я поздравил его – это прекрасный вечер для него. Он этого заслуживает.
Это очень хорошо для французского футбола – он игрок сборной Франции. Его успех – это и успех Франции благодаря тому, чего Усман добился в своей карьере и конкретно с «ПСЖ».
Он человек с невероятно сильным характером», – сказал главный тренер сборной Франции Дешам.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: L’Équipe
