Усман Дембеле: «Ямаль – экстраординарный футболист с огромным потенциалом. Если все сложится, то он выиграет такие трофеи, как «Золотой мяч»
Усман Дембеле высказался о борьбе за «Золотой мяч» с Ламином Ямалем.
Вингер «ПСЖ» стал обладателем приза лучшему футболисту в прошлом сезоне, опередив Ламина Ямаля из «Барселоны».
– Как вы восприняли конкуренцию с Ламином Ямалем?
– Очень хорошо. Мы видели, как Ламин играет на протяжении всего сезона. Он экстраординарный футболист с огромным потенциалом.
Если все сложится, то он выиграет такие трофеи, как «Золотой мяч». У меня были и другие конкуренты, поэтому это была отличная битва, – сказал Усман Дембеле.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Canal Supporters
