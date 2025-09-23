Усман Дембеле: «Ямаль – экстраординарный футболист с огромным потенциалом. Если все сложится, то он выиграет такие трофеи, как «Золотой мяч»

Усман Дембеле высказался о борьбе за «Золотой мяч» с Ламином Ямалем.

Вингер «ПСЖ » стал обладателем приза лучшему футболисту в прошлом сезоне, опередив Ламина Ямаля из «Барселоны».

– Как вы восприняли конкуренцию с Ламином Ямалем?

– Очень хорошо. Мы видели, как Ламин играет на протяжении всего сезона. Он экстраординарный футболист с огромным потенциалом.

Если все сложится, то он выиграет такие трофеи, как «Золотой мяч ». У меня были и другие конкуренты, поэтому это была отличная битва, – сказал Усман Дембеле .