Дембеле о «Золотом мяче»: «Сбылась моя мечта. Спасибо всем, кто поддерживал»

Усман Дембеле поделился эмоциями после завоевания «Золотого мяча».

Вчера 28-летнему вингеру «ПСЖ » и сборной Франции в Париже вручили приз лучшему футболисту мира.

«Столько радости, гордости, эмоций. Сбылась моя мечта. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути», – написал Дембеле.

Фото: x.com/dembouz

