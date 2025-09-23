Дембеле о «Золотом мяче»: «Сбылась моя мечта. Спасибо всем, кто поддерживал»
Усман Дембеле поделился эмоциями после завоевания «Золотого мяча».
Вчера 28-летнему вингеру «ПСЖ» и сборной Франции в Париже вручили приз лучшему футболисту мира.
«Столько радости, гордости, эмоций. Сбылась моя мечта. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути», – написал Дембеле.
Фото: x.com/dembouz
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Усмана Дембеле в X
