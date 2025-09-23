Месси о «Золотом мяче» Дембеле: «Великий Ус! Поздравляю, очень рад за тебя. Ты это заслужил!»

Лионель Месси поздравил Усмана Дембеле с получением «Золотого мяча».

Вингер «ПСЖ » стал обладателем награды лучшему футболисту по итогам прошлого сезона.

«Великий Ус! Поздравляю, очень рад за тебя. Ты это заслужил!» – написал футболист «Интер Майами» в комментариях под публикацией француза в социальной сети.

Второе место в голосовании занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, третье – хавбек «ПСЖ» Витинья.

Месси и Дембеле вместе играли за «Барселону».

Дембеле взял «Золотой мяч» – теперь у французов наград, как у Месси! Заслужил?