Месси о «Золотом мяче» Дембеле: «Великий Ус! Поздравляю, очень рад за тебя. Ты это заслужил!»
Лионель Месси поздравил Усмана Дембеле с получением «Золотого мяча».
Вингер «ПСЖ» стал обладателем награды лучшему футболисту по итогам прошлого сезона.
«Великий Ус! Поздравляю, очень рад за тебя. Ты это заслужил!» – написал футболист «Интер Майами» в комментариях под публикацией француза в социальной сети.
Второе место в голосовании занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, третье – хавбек «ПСЖ» Витинья.
Месси и Дембеле вместе играли за «Барселону».
Дембеле взял «Золотой мяч» – теперь у французов наград, как у Месси! Заслужил?
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?43354 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tyc Sports
