Месси о «Золотом мяче» Дембеле: «Великий Ус! Поздравляю, очень рад за тебя. Ты это заслужил!»

Лионель Месси поздравил Усмана Дембеле с получением «Золотого мяча».

Вингер «ПСЖ» стал обладателем награды лучшему футболисту по итогам прошлого сезона.

«Великий Ус! Поздравляю, очень рад за тебя. Ты это заслужил!» – написал футболист «Интер Майами» в комментариях под публикацией француза в социальной сети.

Второе место в голосовании занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, третье – хавбек «ПСЖ» Витинья.

Месси и Дембеле вместе играли за «Барселону».

Дембеле взял «Золотой мяч» – теперь у французов наград, как у Месси! Заслужил?

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?43354 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
