Хабиб поздравил Дембеле с завоеванием «Золотого мяча»: «Лучший!»

Хабиб Нурмагомедов поздравил Усмана Дембеле с завоеванием «Золотого мяча».

Вингер «ПСЖ» был признан лучшим футболистом сезона по версии France Football.

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе выложил совместную фотографию с французским футболистом и бойцом Исламом Махачевым, сделанную после победы парижского клуба в финале Лиги чемпионов.

«Лучший ☝! Поздравляю», – написал Нурмагомедов.