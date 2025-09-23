  • Спортс
Усман Дембеле: «Я ем бургеры и пиццу после матчей – это не прекратится. После травм понимаешь, что нужно беречь тело. Понимал, что надо работать – в «ПСЖ» это принесло плоды»

Усман Дембеле заявил, что продолжает есть фастфуд после матчей.

«Поскольку я перешел в «Барселону», имея за плечами всего полтора года профессионального опыта, я не особо ходил в тренажерный зал, а сразу выходил на поле полным энергии.

Но после одной, двух, трех, четырех травм понимаешь, что нужно беречь свое тело, что футбол высокого уровня – это серьезный вызов, и дело не только в таланте или в том, чтобы проснуться и сразу выйти на поле. Понимаешь, что случиться может все что угодно.

Я понимал, что мне нужно работать, становиться сильнее, хорошо питаться и хорошо высыпаться. Я все это понимал. И сейчас в «ПСЖ» это принесло плоды. Я счастлив.

Когда я завершу карьеру, что мне не захочется есть? Если говорить о гамбургерах и пицце, то они всегда присутствуют после матчей. Не каждый раз, но чаще всего после матчей.

Все игроки едят гамбургеры или пиццу после матчей. Я не ем слишком много шоколада, так что все в порядке. Но я все еще ем гамбургеры и пиццу после игр, и это не прекратится», – сказал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, выигравший «Золотой мяч».

