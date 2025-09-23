  • Спортс
14

Аленичев о возвращении в «Спартак»: «Все возможно, почему нет. Семин несколько раз возвращался в «Локомотив»

Дмитрий Аленичев допустил, что в будущем вернется в «Спартак».

Аленичев выступал за «Спартак» (1994-1998, 2004-2006) и был главным тренером команды (2015-2016).

– В голове держите, что будет еще шанс или возможность вернуться в «Спартак»?

– Юрий Павлович Семин несколько раз возвращался в «Локомотив». Это пример нашего российского тренера. За границей бывают такие случаи. Поэтому все возможно, почему нет.

Главное, чтобы было желание у меня и у руководства клуба. А там посмотрим, – сказал 52-летний тренер.

Юрий Семин: «Аленичеву в «Спартаке» дали мало времени. Возможно, при нем команда вернула бы спартаковский стиль»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ТАСС
logoДмитрий Аленичев
logoЛокомотив
logoСпартак
ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Семин
