Аленичев о возвращении в «Спартак»: «Все возможно, почему нет. Семин несколько раз возвращался в «Локомотив»
Дмитрий Аленичев допустил, что в будущем вернется в «Спартак».
Аленичев выступал за «Спартак» (1994-1998, 2004-2006) и был главным тренером команды (2015-2016).
– В голове держите, что будет еще шанс или возможность вернуться в «Спартак»?
– Юрий Павлович Семин несколько раз возвращался в «Локомотив». Это пример нашего российского тренера. За границей бывают такие случаи. Поэтому все возможно, почему нет.
Главное, чтобы было желание у меня и у руководства клуба. А там посмотрим, – сказал 52-летний тренер.
Юрий Семин: «Аленичеву в «Спартаке» дали мало времени. Возможно, при нем команда вернула бы спартаковский стиль»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ТАСС
