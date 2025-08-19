  • Спортс
  • Титов о возможной отставке Станковича: «Не удивлюсь, в «Спартаке» одна ошибка – и до свидания. Но кто вместо него? Пора попробовать россиянина – после Аленичева их в клубе не было»
Титов о возможной отставке Станковича: «Не удивлюсь, в «Спартаке» одна ошибка – и до свидания. Но кто вместо него? Пора попробовать россиянина – после Аленичева их в клубе не было»

Егор Титов с пониманием отнесется к возможной смене тренера в «Спартаке».

– Как отнесетесь к отставке Станковича, если «Спартак» не победит и в следующем туре?

– С пониманием. Это «Спартак», где одна ошибка – и до свидания. Так было с тренерским штабом Дмитрия Аленичева, в котором работал и я. Тогда один матч решил все. Поэтому отставке Станковича я не удивлюсь. Но повторю свой вопрос: кто вместо?

– Рассуждая о кандидатах, эксперты и журналисты предлагали назначить Андрея Талалаева.

– У Талалаева достаточно опыта, но вытаскивать команды из ФНЛ в РПЛ – это одна история. А работать в большом клубе – совершенно другая. В «Спартаке» любая ничья рассматривается под микроскопом – здесь нужен результат.

При этом Талалаев же был в штабе Невио Скалы – он знает, что такое «Спартак». Давайте подождем, как будут развиваться события. Станковичу и его штабу могу пожелать скорее выправить ситуацию.

– Не пора ли «Спартаку» обратить внимание на российских тренеров?

– Учитывая, сколько легионеров сейчас в «Спартаке», взор руководства, скорее всего, будет направлен на Европу. Плюс есть языковой барьер.

Кто будет дальше, мы не знаем. Возможно, [сейчас] ведут переговоры. Но скажу так: пора попробовать россиянина. После Аленичева же в «Спартаке» не было наших специалистов на посту главного тренера, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
