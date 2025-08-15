  • Спортс
  Дмитрий Аленичев: «Станкович устал от «Спартака», но хочется, чтобы игроки покопались в себе. Фанатам клуба сейчас стыдно при встрече с болельщиками «Локомотива»!»
Дмитрий Аленичев: «Станкович устал от «Спартака», но хочется, чтобы игроки покопались в себе. Фанатам клуба сейчас стыдно при встрече с болельщиками «Локомотива»!»

Дмитрий Аленичев поделился мыслями касательно результатов Спартака в «РПЛ».

– В чем причина бед «Спартака»?

– В первую очередь мне не нравится психоэмоциональное состояние Станковича. Такое ощущение, что он устал от команды, от «Спартака».

Просто каким Деян был в начале и какой он сейчас... Тем более серб недавно на пресс-конференции публично сказал, что есть три варианта: уволить тренера, не уволить или тренер уходит сам.

То есть это посыл болельщикам, руководству и, может быть, самому себе. И это напрягает. Если Станкович уйдет из «Спартака», то будет честным: «Ребята, я устал». Либо Деян не видит необходимости продолжать работу, может быть, игроки уже не воспринимают его идеи.

Но при этом у него могут быть претензии к руководству: не до конца укомплектовали состав, не докупили людей. Впрочем, и у футболистов, не исключаю, есть вопросы к Станковичу: по тренировочному процессу, по выбору состава, тактике и так далее.

Но мне очень хочется, чтобы ребята для начала покопались в себе. Не в партнерах, не в главном тренере, не в менеджменте – именно в себе.

Видел цитату некоторых спартаковцев – будем биться за Станковича. А биться надо не за него. Хочу донести до игроков, начиная от вратаря Саши Максименко, капитана, и до центральных нападающих: задумайтесь – болельщикам красно-белых сейчас стыдно при встрече с поклонниками «Локомотива»!

Потому что тут купили одного за 20 миллионов евро, другого – а разность мячей в РПЛ после четырех туров 4-8! И людям реально неловко смотреть в глаза фанатам «Локо», где российский костяк и 12 очков из 12.

Вот о чем нужно подумать. И после игры не в модный клуб отправляться или в ресторан с супругой – а взять флешку с записью о прошедшего матча, отстраниться от всех, в одиночестве посмотреть на себя со стороны и сделать выводы.

Конечно, знаю, что с ребятами проводят теоретические занятия. Но 20-30 минут общего собрания – не та польза, как если бы я посмотрел на собственную игру и сделал выводы, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
