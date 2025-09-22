  • Спортс
Юрий Семин: «Аленичеву в «Спартаке» дали мало времени. Возможно, при нем команда вернула бы спартаковский стиль»

Юрий Семин считает, что Дмитрию Аленичеву не дали времени в «Спартаке».

«В «Спартаке» был Дмитрий Аленичев, но ему дали слишком мало времени.

Возможно, при нем команда вернула бы спартаковский стиль. И тогда «Спартак» снова был бы «Спартаком», – сказал бывший тренер «Локомотива».

Аленичев возглавлял» Спартак» с 2015 по 2016 год. Под его руководством красно-белые заняли пятое место в чемпионате России. В 2016-м москвичи по сумме двух встреч уступили кипрскому АЕК в квалификации Лиги Европы (1:1, 0:1). Вскоре Аленичев был отправлен в отставку.

