Андрей Канчельскис выразил разочарование ситуацией в «Манчестер Юнайтед».

Команда тренера Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы.

– Интересный матч. Жаль, что «МЮ» уступил, но «Тоттенхэм » понравился в игре от обороны. «Шпоры» действовали в итальянском стиле, заслуженно выиграли.

Для «МЮ» нынешняя ситуация – беда и катастрофа. Во всем виноваты американцы: негодяи и жулики. Их нельзя близко к клубу подпускать.

Конечно, мне сейчас обидно. Жизнь продолжается.

– Вылетит ли «МЮ» в следующем сезоне в Чемпионшип?

– Этот вопрос надо задавать негодяям, которые работают в клубе!» – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед » Андрей Канчельскис .

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