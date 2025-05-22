Канчельскис про «МЮ»: «Во всем виноваты американцы – негодяи и жулики. Их нельзя близко к клубу подпускать. Обидно»
Андрей Канчельскис выразил разочарование ситуацией в «Манчестер Юнайтед».
Команда тренера Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы.
– Интересный матч. Жаль, что «МЮ» уступил, но «Тоттенхэм» понравился в игре от обороны. «Шпоры» действовали в итальянском стиле, заслуженно выиграли.
Для «МЮ» нынешняя ситуация – беда и катастрофа. Во всем виноваты американцы: негодяи и жулики. Их нельзя близко к клубу подпускать.
Конечно, мне сейчас обидно. Жизнь продолжается.
– Вылетит ли «МЮ» в следующем сезоне в Чемпионшип?
– Этот вопрос надо задавать негодяям, которые работают в клубе!» – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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