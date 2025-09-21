Канчельскис о победе «МЮ» над «Челси»: «Это не поможет Амориму остаться. В клубе большая беда, если попадут в ЛЧ – это будет огромное счастье для них»

Андрей Канчельскис оценил победу «МЮ» над «Челси» (2:1) в 5-м туре АПЛ.

«Моя команда играла в это время, поэтому игру не смотрел. Не думаю, что победа над «Челси » поможет Амориму остаться в «МЮ». Неважно, как начнешь, важно, как закончишь!

Не нужно питать иллюзий, в «Манчестере» большая беда. Конечно, переживаю, болею, но все очень сложно. Если «МЮ» попадет в Лигу чемпионов, то это будет огромное счастье для них.

Раньше мы выигрывали чемпионат Англии, и это счастье дорого стоило. А сейчас они в ЛЧ попасть не могут. Не знаю, как долго Аморим продержится в «МЮ», я не вхожу в совет директоров, пусть они решают эти вопросы. Время покажет», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » Канчельскис .

«Юнайтед» с 7 очками сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице.