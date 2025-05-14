Канчельскис об «МЮ»: «Глейзеры родную мать продадут за 5 копеек, души у них нет. Американцам футбол не интересен, они здесь из-за бизнеса, такие люди уничтожают футбол»

Андрей Канчельскис раскритиковал американских владельцев «МЮ» за жадность.

В составе манчестерского клуба Канчельскис выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, дважды становился чемпионом Англии и обладателем Суперкубка страны.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом » в финале лиги Европы 21 мая.

– Нет, меня «МЮ» не звал на финал Лиги Европы. Если бы было время, поехал бы и сам туда, достал самостоятельно билеты.

От клуба приглашения не было. Насколько я знаю, «Юнайтед» легенд вообще не приглашает на знаковые игры.

– Аморим на свои деньги отправил сотрудников клуба на финал Лиги Европы.

– Не удивлен, что об этом не позаботился сам клуб. Американцам, владельцам клуба, футбол не интересен, они здесь из-за бизнеса. Они пришли чисто деньги заработать. Глейзеры родную мать продадут за пять копеек.

Аморим молодец, что сделал такой поступок для сотрудников клуба. Он от этого не обеднеет, зато сделал доброе дело. Это хороший человеческий жест, респект и уважение.

Безобразие, что делают Глейзеры у правления клуба. Такие люди уничтожают футбол. Они уедут в Америку и тут же забудут про «Манчестер Юнайтед », души у них нет.

В мое время все руководители душой и сердцем болели за клуб, все для него делали, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

У «МЮ» не будет парада в случае победы в ЛЕ – в отличие от «Тоттенхэма». Манкунианцы ограничатся барбекю на базе

Игрокам «МЮ» дали по 2 бесплатных билета на финал ЛЕ. Еще 10 можно купить за свой счет, организовывать поездку близких придется самим