Андрей Канчельскис: «Скучаю по Великобритании, в ноябре поеду. Самая большая разница между Англией и Россией – там все очень дорого. У них другой менталитет, мы думаем по-другому»

Андрей Канчельскис высказался о различиях между Россией и Англией.

«Думаю, в ноябре поеду в Англию. Это нужно сделать по-любому, потому что у меня там первый ребенок похоронен. Надо проведать могилу и вообще пообщаться с футболистами, с которыми вместе играл. Сезон закончится, и в ноябре будет время для поездки. А сейчас недельный цикл и никакого окошка для поездки нет.

Естественно, скучаю по Великобритании. Все-таки 11 лет пробыл в Англии и Шотландии. У меня там много друзей, там были хорошие времена. Хочется иногда съездить туда.

Там все иначе по сравнению с Россией. У них другой менталитет, правостороннее движение, а под это надо подстраиваться. У них свой образ жизни, у нас свой, поэтому сравнивать не очень уместно и неправильно.

Мы по-другому думаем и живем. Самая большая разница между Англией и Россией в том, что там все очень дорого. Поэтому чтобы ехать туда, надо хорошо запасаться деньгами», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед », «Эвертона », «Рейнджерс », «Манчестер Сити » и сборной России.