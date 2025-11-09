У Глушенкова 9 голов и 5 ассистов в 12 матчах сезона за «Зенит»
Максим Глушенков забил 9 голов в 12 матчах сезона за «Зенита».
Полузащитник сине-бело-голубых отметился голом в Мир РПЛ в матче против «Крыльев Советов», забив со штрафного.
Всего у Глушенкова 9 голов и 5 ассистов в 12 матчах сезона за «Зенит».
