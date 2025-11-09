Вратарь «Пари НН» Медведев о судействе с «Рубином»: «Первый гол чистый. На наши моменты ВАР не идут смотреть, ни одного пенальти пробитого за 15 туров. В наши ворота 7 или 8»

Никита Медведев: «Пари НН» не бил ни одного пенальти в РПЛ, даже ВАР не смотрят.

Вратарь «Пари НН » Никита Медведев выразил недовольство судейством матчей команды в этом сезоне. Вчера нижегородцы дома сыграли вничью с «Рубином » (0:0) в 15-м туре Мир РПЛ . Главным арбитром встречи был Антон Фролов.

На 3‑й минуте судья после подсказки ВАР отменил автогол голкипера казанцев Евгения Ставера из-за офсайда у игрока хозяев.

– Как эта ничья на команду влияет?

– На команду, не знаю, на меня не совсем положительно. Я ждал победы.

Первый гол, по мне, чистый. Как я видел с поля, Свен особо вратарю «Рубина» ничем не мешал. У игроков «Рубина» даже не было претензий, посмотреть ВАР или еще что‑то.

Прошла половина чемпионата, наша команда не пробила ни одного пенальти. Наверное, за 15 туров на один пенальти да наиграли. На наши моменты даже ВАР не идут смотреть. Как за 15 туров ни одного пенальти пробитого? В наши ворота семь или восемь, – сказал Медведев.