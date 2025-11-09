Нино травмировался в матче с «Крыльями». Защитник «Зенита» захромал и присел на газон, его заменили на 60-й

Нино Мота был заменен из-за травмы в матче с «Крыльями Советов».

Нино Мота получил повреждение в матче с «Крыльями Советов».

«Зенит » играет в гостях с самарцами (1:1, второй тайм) в 15-м туре Мир РПЛ .

Во 2-м тайме защитник петербуржцев захромал и присел на газон. На поле вышли врачи, после чего бразилец встал и пошел на бровку.

Страхиня Эракович заменил Нино на 60-й минуте.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.