Энцо о ноябрьском сборе: «Меня не будет в составе Аргентины. У меня проблемы с коленом 4 месяца – отек усилился, потому что мы много играли»

Энцо Фернандес: у меня были проблемы с коленом последние четыре месяца.

Полузащитник «Челси » Энцо Фернандес признался, что играет с травмой, из-за чего не отправится в аргентинскую сборную в ноябре. Национальная команда проведет товарищеский матч с Анголой 14 ноября. Энцо ранее был включен в заявку команды на сбор.

«Меня не будет в составе сборной Аргентины . Я только что разговаривал с врачами, потому что последние четыре месяца у меня были проблемы с коленом.

У меня был отек кости, который усилился в последние недели и месяцы, поскольку мы много играли.

Думаю, самое главное – это конец сезона, и я считаю, что хорошо, что мы приняли это решение сообща. С уважением к врачам и всему остальному», – сказал Фернандес.