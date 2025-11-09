Энцо о ноябрьском сборе: «Меня не будет в составе Аргентины. У меня проблемы с коленом 4 месяца – отек усилился, потому что мы много играли»
Энцо Фернандес: у меня были проблемы с коленом последние четыре месяца.
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес признался, что играет с травмой, из-за чего не отправится в аргентинскую сборную в ноябре. Национальная команда проведет товарищеский матч с Анголой 14 ноября. Энцо ранее был включен в заявку команды на сбор.
«Меня не будет в составе сборной Аргентины. Я только что разговаривал с врачами, потому что последние четыре месяца у меня были проблемы с коленом.
У меня был отек кости, который усилился в последние недели и месяцы, поскольку мы много играли.
Думаю, самое главное – это конец сезона, и я считаю, что хорошо, что мы приняли это решение сообща. С уважением к врачам и всему остальному», – сказал Фернандес.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
