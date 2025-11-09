Юрий Семин: «Карпину надо торопиться и поправлять дела. У «Динамо» хороший состав, они в состоянии бороться за чемпионство»

Семин: Карпину надо торопиться и поправлять дела в «Динамо».

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что Валерию Карпину нужно как можно скорее изменить ситуацию в «Динамо» в лучшую сторону.

После 15 матчей Мир РПЛ бело-голубые занимают 10-е место.

«У любого тренера так: есть очки – положение в клубе твердое, мало очков – есть недовольство болельщиков, положение шаткое. Надо торопиться, поправлять дела «Динамо ». Карпину необходимо производить какие-то изменения, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону.

У «Динамо» хороший состав, они в состоянии бороться за чемпионство. Но при этом и не выигрывали ни разу. Это тоже создает дисбаланс в сторону неудач и не работает на руку. Были в финале Кубка – и опять не выиграли. Таких шансов много не бывает, надо решать. Думаю, это оставляет определенный шлейф неудач и мешает команде», – сказал Семин.