Фонд Энрике Xana Foundation получил трофей Сократеса от France Football. Организация помогает детям с онкологией

Фонд Луиса Энрике получил трофей имени Сократеса.

Приз за гуманитарную деятельность от France Football получил фонд Xana Foundation, основанный тренером «ПСЖ » в честь дочери Ксаны, умершей в возрасте 9 лет от остеосаркомы. Организация помогает детям, больным онкологией и другими серьезными заболеваниями.

На церемонии «Золотого мяча» награду вручили старшей дочери Луиса Энрике Сире Мартинес.