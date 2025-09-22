Фонд Энрике Xana Foundation получил трофей Сократеса от France Football. Организация помогает детям с онкологией
Фонд Луиса Энрике получил трофей имени Сократеса.
Приз за гуманитарную деятельность от France Football получил фонд Xana Foundation, основанный тренером «ПСЖ» в честь дочери Ксаны, умершей в возрасте 9 лет от остеосаркомы. Организация помогает детям, больным онкологией и другими серьезными заболеваниями.
На церемонии «Золотого мяча» награду вручили старшей дочери Луиса Энрике Сире Мартинес.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?34659 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Золотого мяча» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости