«Севилью» могут продать за 300 млн евро. Долги клуба – 200+ млн
«Севилью» могут продать к началу 2026 года, сообщает As.
Cумма сделки может составить 300 млн евро, уточняют источники, близкие к клубу. Несколько иностранных инвестиционных фондов заинтересованы в покупке. Чтобы продажа состоялась, нужно соглашение между всеми основными акционерами.
При этом будущим владельцам достанется крупные долги «Севильи», сумма оценивается в более чем 200 млн евро.
В этом сезоне «Севилья» за 12 матчей набрала 16 очков и идет 8-й в таблице.
