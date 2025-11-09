Экваториальная Гвинея хочет сыграть с Россией в 2026-м, сообщил президент Олимпийского комитета страны: «Хотим сделать шаг в подготовке нашей футбольной команды»
Россия может сыграть с Экваториальной Гвиней в 2026 году.
Сборная Экваториальной Гвинеи хочет сыграть с Россией в следующем году. О планах проведения товарищеского матча сообщил президент Олимпийского комитета страны Алехандро Мартин Эвуна Андеме.
«Мы не можем подтвердить, что сыграем в марте 2026 года. Но у Гвинеи большой интерес к сотрудничеству с Россией по всем видам спорта, особенно в футболе.
Знаю, что идет разговор, это обсуждается. Где сыграть? Для меня – нет разницы. Например, у нас есть все условия для проведения игры.
Мы можем сделать что-то вместе. Мы хотим сделать шаг в подготовке нашей футбольной команды», – сказал Андеме в кулуарах форума «Россия – спортивная держава».
Сборная Экваториальной Гвинеи занимает 99-е место в рейтинге ФИФА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
