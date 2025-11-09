  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экваториальная Гвинея хочет сыграть с Россией в 2026-м, сообщил президент Олимпийского комитета страны: «Хотим сделать шаг в подготовке нашей футбольной команды»
7

Экваториальная Гвинея хочет сыграть с Россией в 2026-м, сообщил президент Олимпийского комитета страны: «Хотим сделать шаг в подготовке нашей футбольной команды»

Россия может сыграть с Экваториальной Гвиней в 2026 году.

Сборная Экваториальной Гвинеи хочет сыграть с Россией в следующем году. О планах проведения товарищеского матча сообщил президент Олимпийского комитета страны Алехандро Мартин Эвуна Андеме.

«Мы не можем подтвердить, что сыграем в марте 2026 года. Но у Гвинеи большой интерес к сотрудничеству с Россией по всем видам спорта, особенно в футболе.

Знаю, что идет разговор, это обсуждается. Где сыграть? Для меня – нет разницы. Например, у нас есть все условия для проведения игры.

Мы можем сделать что-то вместе. Мы хотим сделать шаг в подготовке нашей футбольной команды», – сказал Андеме в кулуарах форума «Россия – спортивная держава».

Сборная Экваториальной Гвинеи занимает 99-е место в рейтинге ФИФА.

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?7108 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoсборная Экваториальной Гвинеи
календарь
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек РФС о том, почему Россия не сыграет с Аргентиной: «Считаем запросы неадекватными. Ангола заплатит огромные деньги? Там же бриллианты, алмазы, рубины»
сегодня, 07:58
Генсек РФС: «Работаем над 4 играми сборной в марте и июне. Россия – часть мирового футбола и представлена 15 членами в комитетах ФИФА и УЕФА»
сегодня, 07:00
Генсек РФС Митрофанов о матче с США: «Переговоры в стадии мягкого приостановления»
5 ноября, 12:08
В Камеруне готовы провести ответный матч с Россией: «Приглашаем. У нас прекрасная инфраструктура»
5 ноября, 07:44
Главные новости
У Глушенкова 9 голов и 5 ассистов в 12 матчах сезона за «Зенит»
6 минут назад
«Крылья Советов» – «Зенит». 1:1 – Глушенков сравнял счет! Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Севилью» могут продать за 300 млн евро. Долги клуба – 200+ млн
36 минут назад
«Винисиусу не показали бы!» Симеоне – судьям матча с «Леванте» после желтых карточек игрокам «Атлетико»
49 минут назад
Аршавин о главной проблеме «Зенита»: «Нет центрального нападающего, соответствующего амбициям клуба»
сегодня, 10:12
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Крыльев», «Локо» примет «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Балтики»
сегодня, 10:01
«Балтика» принимает «Краснодар», а БЕТСИТИ дарит до трех фрибетов за регистрацию
сегодня, 10:00Реклама
Жорди Альба: «Месси – лучший в истории. Отвечаю одно и то же, поиграв с ним 12 лет»
сегодня, 09:54
«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по матчу с ЦСКА: «По тому же неназначенному пенальти в их ворота. Он там был, как по мне»
сегодня, 09:40
Семак о поле в Самаре: «Состояние далеко от оптимального, не везде есть трава. Можно было подготовиться и принять более правильно решение, зная про мероприятие»
сегодня, 09:32Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ташуев о поле в Самаре: «По сравнению с 90-ми идеальное, мяч не дробит, что еще нужно. Но надо думать, где проводить мероприятия, если мы спортивная держава»
8 минут назад
Педро завязывал Жерсону шнурки в 1-м тайме матча «Крылья» – «Зенит»
23 минуты назадФото
«Локомотив» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 15:15
24 минуты назад
Маскерано о Месси против «Нэшвилла»: «Поразительно видеть, как он прессингует в свои 38 лет»
36 минут назад
«Интер» – «Лацио». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
49 минут назад
Энцо о ноябрьском сборе: «Меня не будет в составе Аргентины. У меня проблемы с коленом 4 месяца – отек усилился, потому что мы много играли»
сегодня, 10:25
Юрий Семин: «Карпину надо торопиться и поправлять дела. У «Динамо» хороший состав, они в состоянии бороться за чемпионство»
сегодня, 10:20
Вратарь «Пари НН» Медведев о судействе с «Рубином»: «Первый гол чистый. На наши моменты ВАР не идут смотреть, ни одного пенальти пробитого за 15 туров. В наши ворота 7 или 8»
сегодня, 10:11
Чемпионат Италии. «Аталанта» играет с «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Болоньи», «Интер» против «Лацио»
сегодня, 10:06
Холанд о «Ливерпуле»: «Не думаю, что у них много слабых мест. Они чемпионы, потратили много денег летом. Матч будет сложным»
сегодня, 09:56