  • «Винисиусу не показали бы!» Симеоне – судьям матча с «Леванте» после желтых карточек игрокам «Атлетико»
«Винисиусу не показали бы!» Симеоне – судьям матча с «Леванте» после желтых карточек игрокам «Атлетико»

Диего Симеоне упомянул Винисиуса из «Реала», жалуюсь на судейство с «Леванте».

Диего Симеоне высказал возмущение в адрес судей во время матча с «Леванте» (3:1) в 12-м туре Ла Лиги.

Инцидент произошел во втором тайме после того, как судья Хесус Хиль Мансано показал желтую карточку игроку «Атлетико». Хотя на записи не виден точный момент, вероятно, это произошло в конце матча, когда мадридцы получили три желтые карточки: Молина на 84-й минуте, Льоренте на 87-й и Хименес на 90-й.

После одной из карточек, согласно субтитрам Movistar, главный тренер «Атлетико» сказал Мансано: «Эй, чего ты свистишь! Эй, успокойся! Успокойся! Желтую за это…» Затем он покачал головой и добавил: «Винисиусу не показали бы!»

После Симеоне повторил те же слова о вингере «Реала», смотря на резервного судью.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
