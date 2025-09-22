  • Спортс
  • Дьокереш получил трофей Герда Мюллера от France Football. У форварда 63 гола за «Спортинг» и Швецию в прошлом сезоне
Виктор Дьокереш получил трофей Герда Мюллера от France Football.

Нападающему «Арсенала» и сборной Швеции вручили награду на церемонии «Золотого мяча» в Париже. Трофей Герда Мюллера вручается лучшему бомбардиру сезона с учетом голов за клуб и сборную.

В сезоне-2024/25 Дьокереш выступал за «Спортинг» и забил 54 гола в 52 матчах во всех турнирах. В составе сборной на счету форварда 9 голов.

Трофей Герда Мюллера среди женщин получила футболистка «Барселоны» и сборной Польши Эва Пайор.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?34608 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Золотого мяча» в X
