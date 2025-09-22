Дьокереш получил трофей Герда Мюллера от France Football. У форварда 63 гола за «Спортинг» и Швецию в прошлом сезоне

Виктор Дьокереш получил трофей Герда Мюллера от France Football.

Нападающему «Арсенала» и сборной Швеции вручили награду на церемонии «Золотого мяча» в Париже. Трофей Герда Мюллера вручается лучшему бомбардиру сезона с учетом голов за клуб и сборную.

В сезоне-2024/25 Дьокереш выступал за «Спортинг» и забил 54 гола в 52 матчах во всех турнирах. В составе сборной на счету форварда 9 голов.

Трофей Герда Мюллера среди женщин получила футболистка «Барселоны» и сборной Польши Эва Пайор.