Маскерано о Месси против «Нэшвилла»: «Поразительно видеть, как он прессингует в свои 38 лет»

Хавьер Маскерано: поразительно, как Месси прессингует в свои 38 лет.

Главный тренер «Интер Майами » Хавьер Маскерано высоко оценил игру Лионеля Месси в сегодняшнем матче.

38-летний аргентинец сделал дубль и ассист в 3-й встрече серии первого раунда Кубка МЛС с «Нэшвиллом » (4:0, 2-1).

«Я должен поздравить Месси с его игрой, ведь он первым повел нас в высоком прессинге. Видеть, как он прессинговал сегодня в свои 38 лет, просто поразительно.

То, что Месси делает с мячом, общеизвестно, но то, что он сделал сегодня без мяча, было поистине удивительным», – сказал Маскерано.

Месси набрал 2+1 против «Нэшвилла», продлив голевую серию до 5 игр. У него 34+17 в 31 матче сезона МЛС