Маскерано о Месси против «Нэшвилла»: «Поразительно видеть, как он прессингует в свои 38 лет»
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высоко оценил игру Лионеля Месси в сегодняшнем матче.
38-летний аргентинец сделал дубль и ассист в 3-й встрече серии первого раунда Кубка МЛС с «Нэшвиллом» (4:0, 2-1).
«Я должен поздравить Месси с его игрой, ведь он первым повел нас в высоком прессинге. Видеть, как он прессинговал сегодня в свои 38 лет, просто поразительно.
То, что Месси делает с мячом, общеизвестно, но то, что он сделал сегодня без мяча, было поистине удивительным», – сказал Маскерано.
Месси набрал 2+1 против «Нэшвилла», продлив голевую серию до 5 игр. У него 34+17 в 31 матче сезона МЛС
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Интер Майами»
