Футболистка «Барсы» Бонмати выиграла «Золотой мяч» в третий раз подряд – это рекорд

Айтана Бонмати получила «Золотой мяч» в третий раз подряд.

Хавбек «Барселоны» и сборной Испании была признана лучшей футболисткой года по версии France Football. Ранее она завоевывала эту награду в 2023 и 2024 годах.

В голосовании она опередила Мариону Кальдентей, Алессию Руссо, Алексию Путельяс, Клои Келли, Патрисию Гихарро, Лию Уильямсон, Эву Пайор, Люси Бронз и Ханну Хэмптон.

Бонмати стала первой футболисткой в истории, которая выиграла «Золотой мяч » три раза.