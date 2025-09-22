Футболистка «Барсы» Бонмати выиграла «Золотой мяч» в третий раз подряд – это рекорд
Айтана Бонмати получила «Золотой мяч» в третий раз подряд.
Хавбек «Барселоны» и сборной Испании была признана лучшей футболисткой года по версии France Football. Ранее она завоевывала эту награду в 2023 и 2024 годах.
В голосовании она опередила Мариону Кальдентей, Алессию Руссо, Алексию Путельяс, Клои Келли, Патрисию Гихарро, Лию Уильямсон, Эву Пайор, Люси Бронз и Ханну Хэмптон.
Бонмати стала первой футболисткой в истории, которая выиграла «Золотой мяч» три раза.
