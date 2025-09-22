  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Футболистка «Барсы» Бонмати выиграла «Золотой мяч» в третий раз подряд – это рекорд
13

Футболистка «Барсы» Бонмати выиграла «Золотой мяч» в третий раз подряд – это рекорд

Айтана Бонмати получила «Золотой мяч» в третий раз подряд.

Хавбек «Барселоны» и сборной Испании была признана лучшей футболисткой года по версии France Football. Ранее она завоевывала эту награду в 2023 и 2024 годах. 

В голосовании она опередила Мариону Кальдентей, Алессию Руссо, Алексию Путельяс, Клои Келли, Патрисию Гихарро, Лию Уильямсон, Эву Пайор, Люси Бронз и Ханну Хэмптон. 

Бонмати стала первой футболисткой в истории, которая выиграла «Золотой мяч» три раза. 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?34671 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЗолотой мяч
logoЛа Лига
logoАйтана Бонмати
logoБарселона
женский футбол
logoсборная Испании жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дембеле – 6-й французский футболист, выигравший «Золотой мяч»
1 минуту назад
Ямаль – 2-й в голосовании «Золотого мяча», Витинья – 3-й, Салах – 4-й, Рафинья – 5-й, Мбаппе – 7-й
648 минут назад
«Золотой мяч»-2025. Дембеле стал лучшим футболистом мира, Ямаль выиграл трофей Копа, Луиса Энрике признали лучшим тренером, Доннарумму – лучшим вратарем, «ПСЖ» – лучшим клубом
89810 минут назад
Дембеле получил «Золотой мяч» за сезон-2024/25. Он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов
24013 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграл 3:2 с «Пизой»
7415 минут назад
Футболистки «Барселоны» получили 5 «Золотых мячей» подряд. У Бонмати рекордные три приза, у Путельяс – два
718 минут назад
Осинькин про 1:3 с ЦСКА: «Сколько у ворот «Сочи» было моментов? Два пенальти, которые люди не видят и видит только ВАР? И один несчастный случай. Мы создали гораздо больше»
1129 минут назад
«ПСЖ» признан лучшим клубом сезона по версии France Football. Команда Энрике взяла 4 трофея
2348 минут назад
Дьокереш получил трофей Герда Мюллера от France Football. У форварда 63 гола за «Спортинг» и Швецию в прошлом сезоне
2651 минуту назад
Россияне в РПЛ не забивали только за «Спартак». Все голы «Локомотива» и «Сочи» – на счету местных игроков
2958 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» выиграл 4 из 5 матчей сезона и в меньшинстве уступил «Ман Сити». Дальше – «Милан»
513 минут назад
Фонд Энрике Xana Foundation получил трофей Сократеса от France Football. Организация помогает детям с онкологией
114 минут назад
«Наполи» обыграл «Пизу» – 3:2. Лукка, Спинаццола и Гилмор забили
817 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома одолел «Аль-Адалу», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
230 минут назад
Энрике о 0:1 с «Марселем»: «ПСЖ» не привык проигрывать. У нас многое получилось, были шансы забить – мы заслуживали большего»
34 минуты назад
«Отец Месси фактически управляет клубом. Без их согласия ничего сделать нельзя, все говорят по-испански. Люди уходят, это катастрофа». Экс-игрок МЛС Клих об «Интер Майами»
2441 минуту назад
«Монако» Головина вышел на 1-е место в Лиге 1. У монегасков, «ПСЖ», «Лиона» и «Страсбура» по 12 очков после 5 туров
651 минуту назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Марселя»
60сегодня, 19:56Live
Вигман признана лучшим тренером года по версии France Football. Она выиграла Евро со сборной Англии
5сегодня, 19:44
Гави пропустит 5-6 недель после операции на мениске (As)
13сегодня, 19:32