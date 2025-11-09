Аршавин о главной проблеме «Зенита»: «Нет центрального нападающего, соответствующего амбициям клуба»
Аршавин о проблеме «Зенита»: нет нападающего, соответствующего амбициям клуба.
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал главную проблему петербургского клуба.
– В чем главная проблема «Зенита» прямо сейчас?
– Нет центрального нападающего, соответствующего амбициям клуба. Не было «десятки», поэтому Педро пришлось сдвинуть. Если Жерсон хорошо заиграет, то она появится. И то он даже более такой глубинный.
Нет такого как Клаудиньо, если только туда сдвигать Глушенкова. Нет под Барриосом хорошего сменщика. С обороной все нормально, – сказал Аршавин.
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости