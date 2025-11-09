Аршавин о главной проблеме «Зенита»: «Нет центрального нападающего, соответствующего амбициям клуба»

Аршавин о проблеме «Зенита»: нет нападающего, соответствующего амбициям клуба.

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал главную проблему петербургского клуба.

– В чем главная проблема «Зенита» прямо сейчас?

– Нет центрального нападающего, соответствующего амбициям клуба. Не было «десятки», поэтому Педро пришлось сдвинуть. Если Жерсон хорошо заиграет, то она появится. И то он даже более такой глубинный.

Нет такого как Клаудиньо, если только туда сдвигать Глушенкова. Нет под Барриосом хорошего сменщика. С обороной все нормально, – сказал Аршавин.