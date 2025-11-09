  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о главной проблеме «Зенита»: «Нет центрального нападающего, соответствующего амбициям клуба»
46

Аршавин о главной проблеме «Зенита»: «Нет центрального нападающего, соответствующего амбициям клуба»

Аршавин о проблеме «Зенита»: нет нападающего, соответствующего амбициям клуба.

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал главную проблему петербургского клуба.

– В чем главная проблема «Зенита» прямо сейчас?

– Нет центрального нападающего, соответствующего амбициям клуба. Не было «десятки», поэтому Педро пришлось сдвинуть. Если Жерсон хорошо заиграет, то она появится. И то он даже более такой глубинный.

Нет такого как Клаудиньо, если только туда сдвигать Глушенкова. Нет под Барриосом хорошего сменщика. С обороной все нормально, – сказал Аршавин.

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?7116 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoКлаудиньо
logoЖерсон
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoПедро дос Сантос
logoМаксим Глушенков
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак о поле в Самаре: «Состояние далеко от оптимального, не везде есть трава. Можно было подготовиться и принять более правильно решение, зная про мероприятие»
сегодня, 09:32Видео
Дзюба пошутил о попытке похищения Мостового: «Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого»
сегодня, 08:36
РПЛ: шансы «Крыльев Советов» и «Зенита» на победу в матче 15-го тура РПЛ
сегодня, 04:43
Крылья Советов – Зенит – во сколько и где смотреть трансляцию матча, РПЛ, 9 ноября 2025
вчера, 18:28Пользовательская новость
Главные новости
У Глушенкова 9 голов и 5 ассистов в 12 матчах сезона за «Зенит»
8 минут назад
«Крылья Советов» – «Зенит». 1:1 – Глушенков сравнял счет! Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
«Севилью» могут продать за 300 млн евро. Долги клуба – 200+ млн
38 минут назад
«Винисиусу не показали бы!» Симеоне – судьям матча с «Леванте» после желтых карточек игрокам «Атлетико»
51 минуту назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Крыльев», «Локо» примет «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Балтики»
сегодня, 10:01
«Балтика» принимает «Краснодар», а БЕТСИТИ дарит до трех фрибетов за регистрацию
сегодня, 10:00Реклама
Жорди Альба: «Месси – лучший в истории. Отвечаю одно и то же, поиграв с ним 12 лет»
сегодня, 09:54
«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по матчу с ЦСКА: «По тому же неназначенному пенальти в их ворота. Он там был, как по мне»
сегодня, 09:40
Семак о поле в Самаре: «Состояние далеко от оптимального, не везде есть трава. Можно было подготовиться и принять более правильно решение, зная про мероприятие»
сегодня, 09:32Видео
Вингер «Динамо» Нгамале изменил своей девушке и выселил ее из квартиры: «Он говорил «без доверия нет любви», а оказался не тем, кому можно доверять»
сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Нино травмировался в матче с «Крыльями». Защитник «Зенита» захромал и присел на газон, его заменили на 60-й
1 минуту назад
Ташуев о поле в Самаре: «Россия – спортивная держава, это понятно, знаем с Советского Союза, но зачем поле портить? Смотрю матч – по сравнению с 90-ми идеальное, мяч не дробит»
10 минут назад
Педро завязывал Жерсону шнурки в 1-м тайме матча «Крылья» – «Зенит»
25 минут назадФото
«Локомотив» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 15:15
26 минут назад
Экваториальная Гвинея хочет сыграть с Россией в 2026-м, сообщил президент Олимпийского комитета страны: «Хотим сделать шаг в подготовке нашей футбольной команды»
26 минут назад
Маскерано о Месси против «Нэшвилла»: «Поразительно видеть, как он прессингует в свои 38 лет»
38 минут назад
«Интер» – «Лацио». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
51 минуту назад
Энцо о ноябрьском сборе: «Меня не будет в составе Аргентины. У меня проблемы с коленом 4 месяца – отек усилился, потому что мы много играли»
сегодня, 10:25
Юрий Семин: «Карпину надо торопиться и поправлять дела. У «Динамо» хороший состав, они в состоянии бороться за чемпионство»
сегодня, 10:20
Вратарь «Пари НН» Медведев о судействе с «Рубином»: «Первый гол чистый. На наши моменты ВАР не идут смотреть, ни одного пенальти пробитого за 15 туров. В наши ворота 7 или 8»
сегодня, 10:11