Умяров о невызовах в сборную: «Меня это ни капли не задевает. Сколько футболистов в РПЛ – каждый должен спрашивать Карпина, почему он не вызывается?»
Наиля Умярова не задевает то, что Валерий Карпин не зовет его в сборную России.
– Я не хочу говорит по поводу сборной. В прошлый раз я ответил, что надо продолжать работать. Есть главный тренер, который выбирает состав. Наверное, он не видит меня в этой схеме.
– Может, поговорить с Карпиным?
– Посмотрите, сколько футболистов играет в РПЛ. Каждый должен спрашивать, почему он не вызывается в сборную? Меня это ни капли не задевает, – сказал полузащитник «Спартака» Умяров.
Карпин про Умярова: «Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки – Глебов, Черников. К кому стремиться? Гаттузо, Макелеле»
Умяров заслуживает вызов в сборную, но аргументы «Спартака» наивны
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
