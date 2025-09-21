Умяров о невызовах в сборную: «Меня это ни капли не задевает. Сколько футболистов в РПЛ – каждый должен спрашивать Карпина, почему он не вызывается?»

Наиля Умярова не задевает то, что Валерий Карпин не зовет его в сборную России.

– Я не хочу говорит по поводу сборной. В прошлый раз я ответил, что надо продолжать работать . Есть главный тренер, который выбирает состав. Наверное, он не видит меня в этой схеме.

– Может, поговорить с Карпиным?

– Посмотрите, сколько футболистов играет в РПЛ . Каждый должен спрашивать, почему он не вызывается в сборную? Меня это ни капли не задевает, – сказал полузащитник «Спартака» Умяров.

