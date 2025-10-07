Мостовой про Луиса Гарсию: «Не знаю, чем он может помочь «Спартаку», в футболе все давно придумано. Да, раньше играл на высоком уровне, и что? Я бы не трогал Станковича»

Александр Мостовой считает, что назначение Луиса Гарсии не поможет «Спартаку».

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Алавеса» является одним из главных кандидатов на замену Деяну Станковичу в московском клубе.

«Я не думаю, что назначение Гарсии даст что-то новое «Спартаку ». В футболе уже все давно придумано, даже не знаю, чем он может помочь команде.

Да, раньше играл на высоком уровне, и что? Это ничего не решает. Я бы вообще Станковича сейчас не трогал», – сказал бывший полузащитник сборной России.