Мостовой про Луиса Гарсию: «Не знаю, чем он может помочь «Спартаку», в футболе все давно придумано. Да, раньше играл на высоком уровне, и что? Я бы не трогал Станковича»
Александр Мостовой считает, что назначение Луиса Гарсии не поможет «Спартаку».
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Алавеса» является одним из главных кандидатов на замену Деяну Станковичу в московском клубе.
«Я не думаю, что назначение Гарсии даст что-то новое «Спартаку». В футболе уже все давно придумано, даже не знаю, чем он может помочь команде.
Да, раньше играл на высоком уровне, и что? Это ничего не решает. Я бы вообще Станковича сейчас не трогал», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
