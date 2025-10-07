  • Спортс
  • Каталонская «Эуропа» присоединилась к демонстрации в Барселоне с требованием прекратить торговлю оружием и отношения с Израилем. Около 70 тысяч человек было на протесте в субботу
7

Барселонская «Эуропа» участвовала в демонстрации против Израиля.

На прошлой неделе военные корабли Израиля остановили «флотилию помощи» из нескольких кораблей, на которых пропалестинские активисты пытались доставить гуманитарную помощь в Сектор Газа. Среди пассажиров была шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, а также ряд других публичных лиц, в число которых вошли музыканты, журналисты, актеры и телеведущие, призвали жителей Каталонии выйти на акцию протеста в связи с этим в субботу. 

В демонстрации, на которой требовали прекратить торговлю оружием и отношения с Израилем, также приняла участие выступающая в третьем испанском дивизионе «Эуропа». Об этом каталонский клуб сообщил в соцсетях.

По данным полиции Барселоны, всего в протесте приняли участие около 70 000 человек.

Напомним, что капитан «Эуропы» вышел на субботнюю игру с «Марбельей» с повязкой в цветах палестинского флага. Сам клуб выступил с заявлением, в котором обвинил «сионистское правительство Израиля» в геноциде палестинского народа, а также организовал продажу капитанских повязок, средства от которых будут направлены на поддержку палестинской экономики. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TotBarcelona
