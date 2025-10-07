Журналист Эстрада вспомнил, как Касильяс засунул его в мусорный бак после дня рождения: «Икер был пьян в хлам. Я говорил, что убью его»

Испанский журналист вспомнил, как Икер Касильяс засунул его в мусорный бак.

«Икер напоил меня в день рождения. Это были травяные настойки. Я плевался и давился, а ему было все равно. Он был пьян в хлам.

У дверей ресторана в районе Просперидад он засунул меня в мусорный бак. Представьте себе: 3 часа ночи, тогдашний парень Терелу (Эстрада встречался с телеведущей Терезой Лурдес Кампос – Спортс’’) и вратарь мадридского «Реала »... Касильяс сходит с ума, а парень в мусорном баке говорит: «Я тебя убью», – сказал Хосе Мануэль Эстрада в эфире программы Línea de cal.