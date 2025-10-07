Боссы «МЮ» получили хорошие отзывы об Амориме от Фернандеша и других лидеров. В команде хорошая атмосфера, игроки поддерживают тренера

Игроки «Манчестер Юнайтед» поддерживают Рубена Аморима.

ESPN сообщает, что генеральный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс разговаривали с некоторыми футболистами насчет главного тренера. Руководство интересовалось мнением капитана Бруну Фернандеша и «группы лидеров» команды.

После неформальных диалогов с футболистами боссы убеждены, что Аморим пользуется поддержкой, а в раздевалке хорошая атмосфера.