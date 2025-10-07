Стоунз об оборонительной игре против «Арсенала»: «Этого нет в ДНК «Ман Сити», это неправильный способ выигрывать матчи. В следующий раз нужно сыграть в свой футбол»

Джон Стоунз высказался об оборонительной тактике «Ман Сити» в игре с «Арсеналом».

«Арсенал» и «Манчестер Сити » сыграли вничью со счетом 1:1 в 5-м туре АПЛ .

«Это не было запланировано. Я думаю, когда вы участвуете в игре, вы попадаете в разные ситуации и чувствуете давление, или просто возникает ощущение, что вы должны это делать.

Ребята проявили инициативу и сделали это, и я думаю, именно поэтому это вызвало такой ажиотаж и стало темой для обсуждения. Это не было запланировано, и этого определенно нет в ДНК нашей команды. Мы не хотим этого делать.

Я считаю, что стоять возле своей штрафной – это неправильный способ выигрывать матчи. Я играл против команд с такой тактикой достаточно часто, чтобы знать, как неприятно и сложно выдерживать все это давление в течение длительного времени.

Это было сочетание разных факторов. Точно не наша тактическая установка. Скорее, это было просто связано с ощущением от игры, мне трудно сказать, с чем именно. Оглядываясь назад, сейчас я понимаю, что это очень нехарактерно для нас. Мы добились результата, и я думаю, что в следующий раз мы должны сыграть против них в свой футбол», – сказал защитник «горожан».

